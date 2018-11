Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting falha meta de 30 milhões de euros

Empréstimo obrigacionista só rende 26,16 milhões de euros.

Por Mário Figueiredo | 09:40

O empréstimo obrigacionista da Sporting SAD ficou a cerca de quatro milhões de euros (3 837 965), angariando 26,16 milhões, quando o objetivo era atingir os 30.



Os leões comunicaram esta quinta-feira ao final da tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os valores definitivos da operação que começou no dia 12. Foram subscritos 26,16 milhões de euros, mas ficou-se abaixo dos 30 milhões necessários para pagar, na íntegra, o empréstimo obrigacionista que vence precisamente na segunda-feira, dia 26.



"Foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 4112 ordens, que correspondem a um montante total de 26 162 035. Os resultados finais da Oferta serão apurados e divulgados amanhã (esta sexta-feira) em Sessão Especial da Euronext Lisbon", pode ler-se no comunicado enviado pelos leões à CMVM.



O apelo feito pelo presidente Frederico Varandas a antigo dirigentes e jogadores para investirem não chegou para atingir os objetivos, mas foram vários os atletas que investiram, casos de Rui Patrício, William Carvalho, Adrien Silva, Nani, Cédric e Daniel Carriço.



Entretanto, o Sporting retomou esta quinta-feira a preparação para o jogo de sábado com o Lusitano de Vildemoinhos a contar para a Taça de Portugal, numa partida que marca a estreia oficial do treinador holandês Marcel Keizer, depois de ter substituído no cargo José Peseiro.



Battaglia, Ristovski, Montero e Raphinha continuam a recuperar das lesões e não serão opção para o jogo em Viseu.