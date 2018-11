Rui Patrício e William investem e apelam à subscrição do empréstimo obrigacionista do Sporting

Ex-capitães leoninos já subscreveram obrigações, a dois dias do fim do prazo.

A dois dias do fim do prazo para subscrever obrigações no âmbito do empréstimo obrigacionista lançado pelo Sporting, no valor de 30 milhões de euros, vários jogadores do plantel leonino e até ex-capitães do clube apelaram à compra destes produtos , como forma de ajudar o clube, num momento que já foi considerado até por vários notáveis como vital para as finanças verde e brancas.Wendel, Carlos Mané, Luís Maximiano, Ristovski, Raphinha, Nani e Jefferson foram alguns dos futebolistas do Sporting que, através das redes sociais, deixaram o seu apelo.Mas o mesmo não se ficou pelo atual balneário. Rui Patrício e William Carvalho, antigos jogadores do clube, fizeram o mesmo, anunciando ter subscrito obrigações, assim como Cédric Soares, avança o Record Recorde-se que, recentemente, o Sporting admitiu falta de apoio da banca na comercialização do empréstimo e reconheceu que o clube está a ser obrigado a reforçar a comunicação da operação.Na segunda-feira, o administrador da SAD leonina com o pelouro das finanças, Francisco Salgado Zenha, revelou que o empréstimo obrigacionista conta com 11,5 milhões de euros (ME) de subscrições, faltando 3,5 ME até quinta-feira para se conseguir emitir.