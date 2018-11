Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas denuncia "altas traições" e apela à subscrição de obrigações

Presidente do Sporting satisfeito por ter conseguido lançar o empréstimo obrigacionista.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse esta sexta-feira que houve "altas traições" e "manobras" para evitar que o Sporting lançasse o empréstimo obrigacionista. O presidente dos leões sublinhou, contudo, que esta batalha será ganha.



"Apesar dos boicotes, das altas traições, tentativas inqualificáveis para que não houvesse empréstimo obrigacionista, apesar das facadas que foram dadas no coração do Sporting, apesar de todas as manobras que jamais podia acreditar que pudessem ser feitias para que não houvesse empréstimo obrigacionista, conseguimos fazê-lo e lançá-lo. E uma vez mais, também ouvi as vozes do costume dizerem que o Sporting não vai conseguir vencer essa batalha, mas vai vencer. Vamos vencer, haja o que houver", referiu na 38.ª Gala Rugidos de Leão, em Leiria.



O dirigente apelou depois aos sportinguistas que subscrevam obrigações no sentido de darem "uma enorme demonstração de força ao país e ao Mundo".



"Estes órgãos sociais, para darem o exemplo, subscreverão o empréstimo obrigacionista. Se cada sportinguista subscrever o valor mínimo de 100 euros, correspondente a 20 obrigações, daremos uma enorme demonstração de força ao país e ao Mundo depois de tudo o que nos aconteceu. Estaremos a investir no Sporting, no presente e no nosso futuro. Confesso que preferia ver uma prova de viva e inequívoca força e de vitalidade da massa adepta. Gostava de ver muitos a participar, mesmo que com pouco, do que poucos a investir com muito", concluiu.



Agradecimentos



"Têm sido dois meses muito intensos. Todas as pessoas sérias, decentes, lúcidas, que conhecem o Sporting, têm a noção do desafio colossal que temos todos em cima dos nossos ombros. Se amamos verdadeiramente o clube, a missão de recuperar o Sporting é de todos. Têm sido dias e noites extenuantes a lidar com situações complicadas. Muitas coisas que temos de guardar para sempre dentro de nós e algumas esperar que possamos um dia esquecê-las. Quero agradecer aos que não se queixam, não pedem nem pedincham. Agradecer aos conscientes da realidade duríssima que temos e teremos pela frente, mas que sem medos, em silêncio, fortes, sem se deixarem influenciar pelos agoirentos, têm tido o sentido de missão que o Sporting precisa e que lhes pedi."



Mensagem para dentro



"Não estou aqui para ser popular, nem agradar a estes ou àqueles. Para fazer favores ou gerir em linha com o que opinion makers acham ou gostam. Não estou aqui para levar pancadinhas nas costas e dizerem que sou o maior. Não tenho inseguranças, sei o meu valor e o de todos os que me acompanham. Também não estou aqui para ser justiceiro nem para apagar a história, seja ela boa ou má. Temos de ter noção, discernimento, sentido de autocrítica, de que há situações e nível de comentários no Sporting que não existem em lado mais nenhum do Mundo e que isso também provoca os seus efeitos. É preciso que todos entendam aquilo que nos faz bem e mal enquanto clube. Quando me pedem palavras e promessas, prefiro apresentar trabalho, factos e ações."



Escolha da equipa técnica



"No futebol profissional escolhemos um treinador pela sua competência e não pela sua nacionalidade ou popularidade. Mas não só a escolha do treinador foi pensada, como também toda a sua equipa técnica. A contratação de Rodolfo é essencial para potenciar o trabalho de Marcel Keizer."



Rui Patrício e Gelson Martins



"Houve quem dissesse que não íamos ver um euro do caso Rui Patrício. Mas num processo difícil, que exigiu tempo, paciência e empenho de várias partes, o caso resolveu-se e o Sporting recebeu bem mais do que um euro. Apesar da tristeza de inúmeros factos que são conhecidos em todo o Mundo, apesar da vergonha, não desistimos de ir buscar o máximo que pudermos pelo Gelson junto do Atlético Madrid e estamos a trabalhar em soluções."