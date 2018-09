Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus nega possível saída do Al Hilal

Treinador de 64 anos não ficou satisfeito com a saída de Sami Al-Jaber da presidência do clube saudita.

09:00

Jorge Jesus vai continuar no Al Hilal. O treinador de 64 anos não ficou satisfeito com a saída de Sami Al-Jaber da presidência do clube saudita e equacionou deixar a Arábia.



A nova direção do Al Hilal, agora comandada por Mohammad Bin Faisal, já deu garantias de que nada vai mudar no trabalho de Jesus.



As duas partes já falaram e o cenário de saída foi afastado.



Deste modo, o técnico vai cumprir o contrato válido por uma época, com mais uma de opção.