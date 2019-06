João Félix: "Meti as mãos na cabeça... mais um dia mau para quem não gosta de Ronaldo"

João Félix mostrou-se rendido ao hat trick de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal sobre a Suíça (3-1), que valeu a passagem à final da Liga das Nações. Na zona mista do Estádio do Dragão, o jovem avançado, que se estreou e logo no onze, contou o que lhe disse o capitão e a reação aos golos de CR7."Estamos muito felizes e na final. Agora é descansar e ganhar.""Disse o que diz a todos, motiva todos. É a função do capitão, disse para estarmos tranquilos e jogarmos o que sabemos. Tinha o nervosismo normal, faz parte""A minha primeira reação foi meter as mãos à cabeça, nunca tinha visto um hat trick dele ao vivo e foi mais um dia mau para quem não gosta dele (risos)."