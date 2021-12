João Mário foi ignorado pelos antigos colegas do Sporting

João Mário reviu a antiga equipa, mas o reencontro foi pouco amigável. O médio que trocou o Sporting pelo Benfica no último verão sofreu as três primeiras faltas dos leões, sendo que Feddal e Paulinho (por protestos) acabaram por ver amarelos na sequência de um desses lances.



Se em campo, o jogador sofreu algumas duras, das bancadas, o internacional português ouviu dos adeptos do clube de Alvalade frases... muito pouco amistosas.

Havia também a expectativa se seria cumprimentado pelos antigos companheiros e treinador, mas acabou por ser ignorado pela maioria. Tiago Tomás foi dos poucos que abraçou o ex-colega.