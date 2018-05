Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Sousa eliminado na primeira ronda de Roland Garros

Tenista não conseguiu qualificar-se pelo quarto ano consecutivo para a segunda ronda do torneio parisiense de terra batida.

19:33

O tenista português João Sousa foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com o argentino Guido Pella, em três 'sets'.



Num encontro que tinha começado na segunda-feira, mas foi adiado para hoje devido à chuva, o português, 49.º do mundo, perdeu com Pella, 78.º, por 6-2, 6-3 e 6-4, em uma hora e 50 minutos.



João Sousa não conseguiu qualificar-se pelo quarto ano consecutivo para a segunda ronda do torneio parisiense de terra batida.



"Hoje as coisas não correram bem, era um encontro que tinha sido interrompido devido à chuva, mas não consegui jogar a um bom nível, não ao nível que tenho vindo a jogar nestas últimas semanas", disse João Sousa, após o final do encontro.



O número um luso referiu ainda que as condições do piso estavam menos favoráveis para si, "pesadas devido à chuva", o que, segundo João Sousa, "criou ansiedade no momento em que quis ser mais agressivo", não conseguindo impor o seu ténis e cometendo muitos erros não forçados.



"Obviamente estou triste com esta prestação no segundo 'Grand Slam' da temporada, é um torneio que gostaria de ter feito melhor, não foi assim, mas vou continuar a trabalhar. Tenho trabalhado bem nos últimos meses, e é essa a linha de trabalho que queremos manter", acrescentou, referindo que agora se vai concentrar nos pares, nos quais faz equipa com o argentino Leonardo Mayer.



A dupla estreia-se na competição de pares na quarta-feira frente ao par francês formado por Geoffrey Blancaneaux e por Constant Lestienne.