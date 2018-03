Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador agredido na noite de Lisboa já saiu do coma induzido

André Leão recupera de agressão violenta, que terá sido executada por ex-concorrentes do 'Love on Top'.

O jogador do CAC Pontinha, André Leão, saiu do coma induzido, avança esta sexta-feira o jornal Record. O atleta está internado no Hospital São Francisco Xavier, após ter sido vítima de brutais agressões na noite de 4ª feira, à saída da discoteca Docks, em Lisboa. Os agressores serão dois ex-concorrentes do programa 'Love on Top', reality show da TVI.



Contactado pelo jornal Record, o vice-presidente do clube lisboeta, Victor Soares, confirmou as melhoras no quadro clínico do atleta de 23 anos.







"Pela manhã, recuperou do estado de coma, tendo já aberto os olhos e movido os braços. São boas notícias, dentro do possível, embora ainda tenha pela frente uma difícil recuperação", informou o dirigente do clube.