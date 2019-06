Nogueirense por 1-0, sofrendo um traumatismo cranioencefálico após bater com a cabeça num muro do recinto.





O jogador de futebol do Pedroso, Isidro, de 34 anos, perdeu os sentidos em campo este domingo durante o jogo que deu a vitória ao clube frente aoSegundo informações a que oteve acesso, após ter sido assistido pela equipa médica do clube Isidro continuou em campo. No final do encontro o futebolista caiu inanimado no relvado.A vítima foi transportada para o Hospital de São João no Porto e poderá ser ainda este domingo transferida para a Unidade Hospitalar de Vila Nova de Gaia.