Jogador do Real Madrid sofre tentativa de assalto à porta da loja Louis Vuitton

Mariano Díaz, avançado do Real Madrid, foi alvo de uma tentativa de roubo na última segunda-feira, quando saía da loja Louis Vuitton na companhia da namorada, em Madrid.Os dois acabavam de deixar a luxuosa loja ao final da tarde quando, depois de percorrerem poucos metros, um indivíduo tirou-lhes os sacos que traziam nas mãos. Uma testemunha no local contou ao jornal ABC que depois de Mariano e a mulher terem gritado o homem correu, desceu umas escadas para um parque de estacionamento e escondeu-se numas arcadas.Nem foi necessária intervenção policial pois o indivíduo largou as coisas no chão e Mariano acabou por recolhê-las pouco depois.Ao que parece o jogador e a namorada estavam a ser observados por quatro meliantes enquanto andavam às compras, pelo que o roubo terá sido premeditado.