Jogador Paulinho infetado com Covid-19

Paulinho, avançado do Sporting, testou positivo à Covid-19, encontrando-se já em isolamento, apurou Record. O avançado leonino, tal como o restante plantel, foi submetido a um teste antigénio assim que chegou a Lisboa após o jogo em Amesterdão. Como o resultado foi positivo, o jogador foi de imediato isolado, e realizou um novo teste PCR para confirmar o vírus, o que acabou por suceder. Os restantes jogadores e staff também voltaram a ser testados e não há mais casos positivos a registar.



O internacional português já estava fora do jogo com o Boavista por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no dérbi. Agora, mediante este cenário, o jogador também vai falhar também os jogos com o Penafiel e Gil Vicente. Resta acrescentar que o jogador apresenta sintomas ligeiros, e esta a ser acompanhado pelo departamento médico dos leões, tal como Coates que também se encontra isolado.

Ver comentários