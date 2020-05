Jogadores do FC Porto reprovam condições da DGS para retomar I Liga

Alguns jogadores do FC Porto, entre eles o capitão de equipa Danilo Pereira, utilizaram as redes sociais para reprovarem as condições prescritas pela Direção-Geral da Saúde para o retomar da Liga NOS.O médio internacional português foi quem deu o mote, partilhando uma fotografia, no seu Instagram, a destacar negativamente o ponto 1 do Código de Conduta conhecido este domingo, onde se pode ler que "a FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública".De seguida, Soares e Zé Luís partilharam imagens semelhandes com reações negativas, também no Instagram, sendo que o internacional cabo-verdiano escreveu mesmo que a norma referida acima "só pode ser brincadeira".