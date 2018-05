Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do FC Porto surpreendidos com receção nos Aliados

Dezenas de milhares de adeptos esperavam os campeões nacionais.

12.05.18

Os jogadores do FC Porto, novos campeões da I Liga portuguesa de futebol manifestaram impressionados com a receção na Avenida dos Aliados, onde eram aguardados por dezenas de milhares de adeptos.



"Lindo, lindo, lindo! As imagens falam por si", comentou Diogo Dalot aos microfones do Porto Canal à chegada aos Aliados, num momento de comunhão entre o 'mar' azul de adeptos e os jogadores.



Ainda no autocarro panorâmico que transportou a comitiva 'azul e branca' desde o estádio do Dragão, o guarda-redes Vaná, que hoje em Guimarães cumpriu os primeiros minutos no campeonato (vitória do FC Porto por 1-0), deu conta de "uma festa impressionante".



"Não vejo nem o fim, é impressionante. Levámos uma hora na viagem", sublinhou o guarda-redes brasileiro, secundado por André André, que falou de um momento de "muita felicidade".



Para o médio luso, pela primeira vez campeão da I Liga, a festa portista "é a demonstração do grupo e do que é a equipa".



"Incrível, incrível. Sem palavras. Arrepiado. Nunca imaginei tanto, está a ser mágico. O grupo e os adeptos mereciam há muito tempo este objetivo", comentou, por sua vez, Óliver Torres ao Porto Canal.



O autocarro panorâmico que transporta os jogadores do FC Porto, campeões da Liga portuguesa de futebol, chegou à Avenida dos Aliados antes da receção na câmara municipal, onde será entregue a Medalha de Honra da cidade ao presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa cerimónia reservada à equipa, alguns vereadores e familiares dos jogadores.



A equipa há de subir depois à varanda dos Paços do Concelho para celebrar o seu 28.º título com os adeptos, antes de descer a uma passadeira que levará os jogadores até um palco instalado no centro da Avenida dos Aliados.