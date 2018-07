Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores que rescindiram com o Sporting comprometem-se a não ir para o Benfica ou FC Porto

Clube de Alvalade colocou em cima da mesa uma cláusula anti-rivais.

21:47

Os jogadores que rescindiram com o Sporting comprometeram-se a não ir nem para o Benfica nem para o FC Porto, apurou o Correio da Manhã.



O clube de Alvalade colocou em cima da mesa uma cláusula anti-rivais e os futebolistas aceitaram essa condição.



Ainda não há acordo escrito mas as duas partes estão próximas do entendimento.



Alguns destes jogadores admitem voltar a jogar pelo Sporting. Outros querem sair.