"Se ficar no Sporting é possível? Claro que é possível", diz Bruno Fernandes

Jogador português comentou a sua situação no clube leonino.

22:28

À chegada a Lisboa, depois da participação de Portugal no Mundial, Bruno Fernandes falou sobre a possibilidade de se manter no Sporting.



"Não sei de nada do futuro. O Sporting sabe da minha intenção. A minha intenção passa por eu e o Sporting ficarmos bem. Se ficar no Sporting é possível? Claro que é possível. Se ambas as partes quiserem, claro que é possível. Há hipótese de tudo", confessou.



Depois, o futebolista português ironizou a situação dizendo que "pelos vistos já assinei pelo Benfica".



Recorde-se que Bruno Fernandes rescindiu contrato com o Sporting a 11 de junho.