Jogo do Sporting com o Sion cancelado

Encontro estava agendado para esta terça-feira mas questões burocráticas obrigaram a cancelamento.

09:28

O jogo entre Sporting e Sion, agendado para esta terça-feira, primeiro dia de estágio da equipa orientada por José Peseiro na Suíça, foi cancelado, devido a problemas burocráticos que envolvem questões de segurança.



Para quinta-feira está agendado um encontro com o Neuchâtel, e depois o Sporting volta à ação frente ao Nice, no sábado. Para final de digressão há uma partida com Fenerbahçe, no dia 16.



Esta terça-feira, o dia dos leões começou com uma sessão de trabalho às 9 horas, no centro desportivo Colovray que, ontem, foi alvo dos últimos preparativos para receber os verde e brancos.