Jogador que rescindiu com o Sporting ruma à Grécia.

17:50

O Olympiacos oficializou esta segunda-feira a contratação de Daniel Podence, jogador que estava livre desde que rescindiu contrato com o Sporting alegando justa causa.Recorde-se que, no domingo, Podence tinha deixado uma mensagem em tom de despedida, explicando as razões pelas quais não voltaria ao Sporting.