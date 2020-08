Jogo inaugural da Liga francesa adiado devido a quatro casos positivos de covid-19 no Marselha

O jogo inaugural da Liga francesa de futebol da época de 2020/21 foi adiado, na sequência de quatro casos de covid-19 no Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, anunciou hoje o organismo.

O Marselha, que na sexta-feira recebia o Saint-Étienne no encontro inaugural da liga gaulesa, comunicou hoje a existência de quatro casos positivos no plantel, tendo um sido detetado na quinta-feira e os restantes três no domingo.

Conforme estipulado pelo órgão regulador, "tendo em vista os resultados médicos transmitidos pelo Marselha", a comissão covid-19 da Liga de Futebol Profissional (LFP) indicou à Comissão de Competições que "o coronavírus está a circular no clube e propôs o adiamento da partida".

A Comissão de Competições da LFP propôs ainda as datas de 16 ou 17 de setembro, dependendo da evolução da situação, para a realização do jogo com o Saint-Étienne agora adiado.

No seu protocolo, o campeonato francês contempla a possibilidade de adiar um jogo a partir do momento em que uma equipa tenha quatro jogadores ou membros da equipa técnica isolados pela epidemia de covid-19.

Segundo o jornal desportivo L'Équipe, além do lateral Jordan Amavi - que é caso positivo descoberto na quinta-feira - existe "um pilar da equipa" e um suplente entre os outros três elementos infetados.

O Marselha, que na segunda-feira testou todos os membros da equipa sem saírem do carro e nas suas próprias instalações, cancelou o treino.

A cidade de Marselha, assim como Paris, foi declarada zona de circulação ativa do coronavírus desde sexta-feira devido ao alto número de infeções, principalmente entre a população jovem entre os 20 e os 29 anos.

Por outro lado, o Nimes, que disputou um jogo amigável com o Marselha em 09 de agosto, indicou esta terça-feira que tem suspeitas de outros dois casos positivos no seu plantel.

