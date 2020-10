Jogos de futebol amador jogam-se apesar das restrições

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta quarta-feira os clubes e as associações distritais de que os jogos de futebol e de futsal do próximo fim-de-semana poderão ser realizados, apesar de existirem restrições à circulação entre concelhos.

De acordo com a nota do organismo liderado por Fernando Gomes, as resoluções do Conselho de Ministros que definiram medidas especiais para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, e que determinam a limitação de circulação entre as 00h00 de sexta-feira e as 6h00 de terça-feira "não afetam a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo". Para sustentar esta posição, a FPF recorda a resolução do Conselho de Ministros 53-A/2020, de julho, que declarou a situação de calamidade, emergência e alerta, onde é definido que a "atividade dos praticantes desportivos federados, treinadores e acompanhantes do desporto adaptado é equiparada a atividade profissional".

A posição da FPF contraria a informação prestada ao CM na terça-feira pelo gabinete da Ministra de Estado e da Presidência, que questionada sobre a realização de provas de desporto amador respondeu que "as restrições à circulação entre concelhos apenas não se aplicam às atividades desportivas de caráter profissional".

No entanto, nem todas as associações de futebol irão manter o calendário previsto. A Associação de Futebol de Beja, por exemplo, decidiu adiar as jornadas deste fim de semana para 12 e 13 de dezembro. Já a Associação de Futebol do Porto anunciou o adiamento de todos os jogos marcados para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.