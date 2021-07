John Textor é virtualmente detentor de 25% das ações do Benfica. O nome do empresário aparece pela primeira vez num documento oficial sobre os acionistas da SAD benfiquista.



Na adenda ao prospeto referente ao empréstimo obrigacionista, documento divulgado pela CMVM, o Benfica identifica John Textor como detentor de 25% das ações do Benfica.