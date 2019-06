Jorge Jesus após os primeiros treinos: "Estou satisfeito"

Estes primeiros três dias de trabalho têm sido muito intensos. Está a haver uma aprendizagem dos atletas, estão a aprender a conviver com as nossas ideias, mas eles são inteligentes, captam a mensagem com facilidade e isso deixa o nosso trabalho mais fácil. Estou satisfeito", disse ontem Jorge Jesus em entrevista à televisão do Flamengo.O treinador dos rubro-negros disse ainda que vai mudar a forma de jogar da equipa: "Há muitos conteúdos para o nosso primeiro jogo que precisamos de incutir na equipa."Jesus cumpriu ontem o terceiro dia de treinos no comando técnico do Flamengo. Depois do plantel gozar uma semana de férias, na pausa do Brasileirão devido à Copa América, a nova equipa técnica do ‘mengão’ tem dado uma autêntica tareia em termos físicos aos jogadores, enquanto Jorge Jesus tenta implementar os seus conceitos de jogo. A recetividade dos jogadores tem sido positiva. "Foi muito positivo e impactante o primeiro contacto com ele", disse o médio Everton Ribeiro. O primeiro jogo oficial de Jesus no Flamengo é dia 10 de julho para a Taça do Brasil com o Atlético Paranaense.Jesus reuniu ontem toda a equipa do Flamengo antes do treino para homenagear Thalles, jogador do Vasco da Gama, que morreu na madrugada de sábado vítima de um acidente de viação (colisão entre duas motas) no Rio de Janeiro.O Flamengo vai disputar, no próximo sábado, dia 29, um jogo-treino frente ao Madureira, na Gávea, que contará com a presença dos adeptos e da comunicação social. O jogo vai ser transmitido pelo canal de YouTube do emblema brasileiro.