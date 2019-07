Jorge Jesus empata na estreia oficial pelo Flamengo

Jorge Jesus estreou-se esta quinta-feira oficialmente pelo Flamengo com um empate (1-1) frente ao Athletico Paranaense, na 1ª mão dos ‘quartos’ da Taça do Brasil.Apesar de não ter ficado satisfeito, o técnico, que foi sempre muito interventivo durante o jogo, elogiou os seus jogadores, o seu antecessor, Abel Braga, e a equipa de arbitragem, liderada por Anderson Daronco, que não expulsou (10’) o guarda-redes do ‘Fla’, Diego Alves, por ter defendido uma bola com as mãos fora da área."Na primeira parte da eliminatória é um resultado que serve mais ao Flamengo", disse no final da partida, numa conferência de imprensa em que ficou às escuras (falha de energia) durante mais de um minuto."A equipa portou-se bem. O que é que mudou? Como é óbvio todos os treinadores têm ideias diferentes uns dos outros, mas eu vim encontrar um grupo de trabalho muito bem formado, que gosta de trabalhar e aprender, e isso deve-se, não a mim, mas ao Abel Braga", acrescentou.Já sobre o trabalho da arbitragem afirmou: "O árbitro teve decisões boas e esteve impecável em tudo o que foi decidido por ele e pela sua equipa."O Mengão esteve a perder por 1-0 (golo de Leo Pereira, no minuto 50), mas Gabigol (65’) empatou a partida. A 2ª mão disputa-se na quarta-feira, no Estádio da Gávea.No domingo, o Flamengo defronta o Goiás para o campeonato, que é liderado pelo atual campeão Palmeiras (25 pontos). O Santos está em 2º (20) e o ‘Fla’ em 3º (17).