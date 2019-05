Jorge Jesus: "Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo"

Jorge Jesus confirmou contactos com o Flamengo. "Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo", disse à partida para a capital espanhola.Jorge Jesus pode tornar o 11º treinador estrangeiro do Flamengo. O clube do Rio de Janeiro oferece-lhe um salário anual de 4 milhões de euros. O processo negocial pode acelerar este fim de semana, com a presença de Rodolfo Landim em Madrid para assistir à final da Champions.O Fla disputa os próximos quatro jogos sob a direção do interino Marcelo Salles. Depois, o Brasileirão pára um mês por causa da Copa América (14 de junho a 7 de julho). Volta a atuar a 13 de julho, diante do CSA, talvez já com JJ ao leme. O Flamengo está ainda envolvido na Libertadores e na Copa do Brasil.Jesus terá que quebrar uma espécie maldição se aceitar o convite do Flamengo. Desde 2003, altura em que o Brasileirão (Série A) adotou o atual formato, houve 21 projetos encabeçados por treinadores estrangeiros, entre eles Paulo Bento e Sérgio Vieira.Segundo uma pesquisa do GloboEsporte, o tempo médio de permanência de cada treinador estrangeiro é de 129 dias e o aproveitamento médio é de 50,06%. Durante este período, o único a conquistar um título foi Diego Aguirre: campeão gaúcho no Internacional em 2015.