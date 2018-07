Jorge Mendes não abre o jogo sobre saída de Ronaldo para a Juventus

Empresário do jogador ainda não confirma negócio, mas garante que, se "tal vier a acontecer, será apenas uma nova etapa".

Jorge Mendes não confirmou ainda a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, mas sublinhou, em declarações exclusivas a Record , que se "tal vier a acontecer será apenas uma nova etapa e um novo desafio na sua brilhante carreira"."Se Cristiano Ronaldo sair do Real Madrid ficará eternamente grato ao clube, ao presidente, a toda a direção, a todo o staff médico, a todos os funcionários sem exceção, aos adeptos e a todos os madridistas espalhadas pelo mundo. Se tal vier a acontecer será apenas uma nova etapa e um novo desafio na sua brilhante carreira", afirmou ao Record.O negócio, no entanto, já é dado como certo e os media italianos, que adiantam que o craque português deverá ser apresentado já no sábado.