"Jornal do Sporting" confirma reforço que clube ainda não tinha oficializado

Valentin Rosier, lateral-direito de 22 anos, foi anunciado como reforço do Sporting através do jornal do clube, que esta quinta-feira saiu para as bancas. O jogador, que atuava pelo Dijon, ainda não foi oficializado pelos leões."No que diz respeito a reforços, os leões asseguraram, até ao momento, três elementos acima de qualquer suspeita: Luís Neto, central português que chega dos russos do FC Zenit, Luciano Vietto, avançado argentino que estava ligado ao Atlético de Madrid e que pode jogar em todas as posições do ataque, e Valentin Rosier, jovem lateral-direito oriundo do Dijon FCO que já representou a seleção sub-21 de França", pode ler-se no 'Jornal Sporting'.A oficialização do jogador estava dependente da situação de Mama Baldé, que entretanto chegou a acordo com o Dijon.