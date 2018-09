Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovane aponta à titularidade no Sporting

Extremo pode fazer a estreia no onze inicial no jogo com o Marítimo para a Taça da Liga.

01:30

José Peseiro deve apostar na titularidade do extremo Jovane Cabral no jogo do Sporting a contar para a 1ª jornada do Grupo D da Taça da Liga diante do Marítimo, no domingo (20h00, Sport TV1) no Estádio José Alvalade.



O jovem de 20 anos tem sido a principal surpresa no plantel leonino e terá a oportunidade de se estrear no onze inicial de leão ao peito. O treinador do Sporting vai premiar o internacional cabo-verdiano, que se tem revelado decisivo neste arranque de temporada.



Jovane marcou o golo da vitória na última jornada do campeonato frente ao Feirense (1-0) em cima do minuto 90 e assistiu o segundo golo de Nani no triunfo com o V. Setúbal (2-1).



A entrada do jovem no onze inicial será uma das muitas que José Peseiro deve promover. Não só para dar oportunidade aos jogadores que por norma não são titulares, mas também a pensar no jogo de estreia do Sporting na Liga Europa com o Qarabag, a contar para a 1ª jornada do grupo E, na quinta-feira em Alvalade.



Para o encontro com o Marítimo, as ausências de Bas Dost (recupera da lesão na coxa direita) e Nani, a contas com uma mialgia de esforço, são praticamente certas. Já os reforços Gudelj e Diaby podem fazer a estreia.



Varandas na SAD leonina

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi ontem designado para a SAD do clube em substituição de Sousa Cintra, que apresentou a renúncia ao cargo.



Entretanto, o líder leonino esteve ontem na Cidade do Futebol num encontro com Fernando Gomes (presidente da FPF).



Leão tentou tudo por Muriel

O Sporting tentou de tudo para garantir a contratação de Muriel, avançado do Sevilha.



"Pediram-no uma e outra vez. Estavam loucos com ele, mas o jogador queria continuar e o treinador também queria contar com ele", revelou Joaquín Caparrós, diretor desportivo dos sevilhanos.



PORMENORES

Diaby de regresso

O avançado Abdoulay Diaby foi a novidade no treino de ontem do Sporting. O jogador de 27 anos esteve na seleção do Mali.



Argentinos chegam hoje

Marcos Acuña e Rodrigo Battaglia só chegam hoje depois de terem representado a Argentina. Battaglia fez a estreia no empate (0-0) com a Colômbia e foi muito elogiado.