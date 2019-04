Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovane e Luiz Phellype no onze do Sporting para o jogo com o Nacional

Jogo está marcado para as 18h00, os 'leões' visitam o 16.º classificado.

17:02

Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Mathieu, Coates e Acuña; Gudelj e Doumbia; Diaby, Bruno Fernandes e Jovane; Luiz Phellype.



O Sporting visita hoje o Nacional, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de consolidar o terceiro lugar, numa sexta-feira com quatro jogos com equipas ameaçadas de despromoção.



Em jogo marcado para as 18h00, os 'leões' visitam o 16.º classificado num momento em que os madeirenses, com 27 pontos, precisam de pontuar para saírem da zona de despromoção, quando já saberão o resultado do Tondela, 15.º com mais um ponto, na receção ao Boavista (15h30).