Juiz confirma prisão dos suspeitos do ataque a Alcochete

A dias de fazer seis meses que foram presos os primeiros suspeitos, o juiz revalida as medidas de coação.

08:57

A poucos dias de fazer seis meses que foi decretada a prisão preventiva dos suspeitos do ataque a Alcochete, o juiz de instrução do Barreiro começou a fazer a revalidação das medidas de coação.



Para já foram confirmadas todas as prisões preventivas já analisadas - são 38, no total - e ainda não há resposta a dois pedidos de arguidos que requereram a alteração da medida para prisão domiciliária. O pedido teve a concordância do MP, mas o juiz ainda não se pronunciou.



O CM sabe que o prazo do processo vai também ser alargado. Inicialmente eram seis meses, mas a procuradora vai pedir que seja decretada a especial complexidade. Ganha assim mais seis meses para investigar o caso e eventualmente avançar para novas detenções.



Há, aliás, suspeitos referidos nos despacho do juiz do Barreiro que ainda nem sequer foram constituídos arguidos. Deverão vir a sê-lo muito em breve.



Recorde-se que o envolvimento de Bruno de Carvalho continua em cima da mesa. O juiz recusou que o ex-presidente do Sporting se constituísse assistente, precisamente porque poderia colidir com a investigação.



Também o nome de Mustafá foi já referido pelo magistrado judicial como alguém que estava a par do ataque à academia de Alcochete. O chefe da Juve Leo também ainda não foi interrogado no processo judicial.



Battaglia: "Momento triste"

"Estou a viver um momento triste e com menos cor na minha vida. Depois de um dia devastador já estou pronto para dar luta a esta lesão e com vontade de seguir em frente", escreveu o médio Rodrigo Battaglia nas redes sociais.



O argentino lesionou-se com gravidade no joelho direito no jogo com o Santa Clara e não joga mais esta época. Foi substituído na convocatória para a deslocação a Londres pelo sérvio Petrovic. O Sporting joga amanhã com o Arsenal para a Liga Europa (20h00, SIC).