Julian Wilson ainda pode sonhar com título mundial

Australiano está nos ‘quartos’ e persegue líder Gabriel Medina.

Por João Pedro Óca | 06:00

Se vencer a etapa em Peniche e Julian Wilson não chegar às meias-finais, Medina volta a conquistar o mundial, repetindo o triunfo de 2014.



Hoje há nova chamada a partir da 8h00. Frederico Morais foi o último português a ser eliminador. Ficou em 9º. "Ambicionava mais, mas não deixa de ser um bom resultado", disse.

Julian Wilson continua na luta pelo título mundial com o líder do campeonato, Gabriel Medina, depois de ter carimbado o acesso aos quartos de final do Portugal Pro, em surf.O australiano foi segundo no único heat desta sexta-feira, o último da ronda quatro, com 12, 10 pontos, atrás do compatriota Owen Wright (12,16). Adrian Buchan, também da Austrália, que fez 11,13, foi eliminado.Quanto às contas do campeonato, o brasileiro Gabriel Medina, que garantiu a presença nos quartos de final na última quinta-feira, continua bem encaminhado para se sagrar vencedor.