Justiça argentina implica mais uma pessoa na morte de Diego Maradona

A justiça argentina implicou esta terça-feira uma oitava pessoa na investigação à morte da antiga estrela do futebol Diego Maradona, com o médico Pedro Di Spagna a ser também indiciado por "homicídio simples, com dolo eventual".

Di Spagna tinha sido contratado para prestar apoio clínico a Maradona, durante o internamento domiciliário do antigo jogador, que acabou por morrer aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020, após uma paragem cardiorrespiratória.

A justiça, que pretende ouvir Di Spagna em 20 de dezembro e já pediu ao juiz a proibição de saída do país, considera que o médico apenas consultou Maradona em duas ocasiões e que não cumpriu com os deveres a que estava obrigado.

Outros indiciados na morte de Maradona são o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustiba Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, a médica que coordenava os cuidados domiciliários, Nancy Forlini, o responsável de enfermagem, Mariano Perroni, e os enfermeiros Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid.