Juventus na corrida por Alex Telles

A Juventus entrou na corrida pela contratação do brasileiro Alex Telles. O Man. United parecia ser o destino do jogador do FC Porto mas o interesse da equipa de Cristiano Ronaldo pode levar o lateral-esquerdo para Turim.









A imprensa italiana deu esta segunda-feira conta de que a Juve deve avançar com uma proposta nos próximos dias pela contratação de Telles. Este súbito interesse surge numa altura em que Alex Sandro (brasileiro que também passou pelo Dragão) está lesionado e além disso é cobiçado por vários clubes ingleses.

Contudo, a Juventus terá de se chegar à frente na corrida com o Manchester United pelo internacional brasileiro. A formação inglesa apresentou ao Futebol Clube do Porto uma proposta na ordem dos 20 milhões de euros e um contrato milionário de quatro milhões de euros anuais em salários ao jogador de 27 anos.





Alex Telles termina contrato com os portistas no final da época, pelo que esta será a última oportunidade da SAD fazer um bom encaixe financeiro com um jogador que tem uma cláusula de 30 milhões de euros. O internacional brasileiro pode ter feito no sábado passado o seu último jogo de dragão ao peito, com o Sp. Braga. O lateral bisou no triunfo (3-1).



pormenores

Elogios de Conceição



Depois das exibição de Telles com o Sp. Braga, Conceição elogiou o jogador: “É de louvar o profissionalismo dele. Não é fácil, com estas notícias todas”





Final de contrato



Além de Telles, outros titulares estão em final de contrato. Otávio, Sérgio Oliveira e Marega podem comprometer-se com outras equipas em janeiro.









corona é alvo apetecível



Jesus Corona é um dos alvos mais apetecíveis do FC Porto. O internacional mexicano tem mercado em Inglaterra, mas os dragões não abdicam dos 30 milhões da cláusula, sendo que 30% de uma futura venda pertence ao Twente (ex-clube do extremo).





avançados por decidir



Aboubakar, Zé Luís e Soares não entram nos planos de Sérgio Conceição para a nova época. O FC Porto procura colocar (cedência ou em definitivo) os jogadores até ao fecho do mercado (6 de outubro) para depois finalizar a contratação do espanhol Toni Martínez (Famalicão).