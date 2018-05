Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juventus quer levar Talisca

Clube italiano quer intrometer-se nas negociações do jogador com o Manchester United de José Mourinho.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:01

A Juventus entrou na corrida pelo brasileiro Anderson Talisca, jogador do Benfica que nas duas últimas épocas representou os turcos do Besiktas, apurou o CM.



O campeão italiano há muito que segue o jogador e a sua prestação na última Champions (marcou quatro golos em oito jogos) levou a ‘Vechia Signora’ a avançar para uma possível contratação.



O médio, de 24 anos, tem sido alvo de cobiça por parte do Man. United, de José Mourinho, do Liverpool e da Roma, mas recentemente disse que ainda não decidiu onde vai jogar na próxima temporada, já que não entra nos planos de Rui Vitória, nem o Besiktas acionou a opção de compra no valor de 21 milhões de euros.



Os encarnados estão neste momento num leilão pelo jogador, ou seja, quem der mais garante Talisca. A SAD pretende 40 milhões pelo jogador, mas admite negociar por valores um pouco abaixo. A última palavra será sempre do esquerdino, que já deu algumas pistas da sua vontade: "Se pudesse, escolheria Inglaterra pelos adeptos, por ser um teatro e um espetáculo. Todos os jogos são um espetáculo".



Anderson Talisca chegou ao Benfica em 2014/2015, pela mão do técnico Jorge Jesus, proveniente do Bahia. Em duas épocas fez 78 jogos, tendo apontado 20 golos.



Adversários do Benfica

São já conhecidos os possíveis adversários do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Fenerbahçe, da Turquia, Spartak Moscovo, da Rússia, Standard Liège, da Bélgica, Slavia Praga, da República Checa, e Sturm Graz, da Áustria, são os potenciais emblemas que podem calhar em sorte ao clube da Luz.



O Benfica entra em ação a 7 ou 8 de agosto na segunda fase preliminar. Se vencerem, os encarnados têm ainda de ultrapassar um play-off, antes de alcançar a tão ambicionada fase de grupos.