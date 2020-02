Kansas City Chiefs vencem 54.º Super Bowl ao baterem San Francisco

Os Kansas City Chiefs conquistaram no domingo pela segunda vez, 50 anos depois, o Super Bowl, sagrando-se campeões da Liga norte-americana de futebol americano (NFL), ao baterem os San Francisco 49ers por 31-20, em Miami.A formação comandada pelo treinador Andy Reid e liderada em campo pelo quarterback Patrick Mahomes esteve a perder por 20-10 no 54.º Super Bowl, já em pleno quarto período, num embate que chegou empatado a 10 ao intervalo.O conjunto de Kansas City repetiu o sucesso de 1970, ano em que venceu os Minnesota Vikins por 23-7, na segunda presença no Super Bowl, três anos após o desaire por 35-10 face aos Green Bay Packers.