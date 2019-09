Keizer junta-se a Filipe Rocha nos treinadores despedidos na I Liga

O holandês Marcel Keizer rescindiu hoje com o Sporting, tornando-se o segundo treinador despedido entre os clubes da I Liga portuguesa de futebol, depois da saída de Filipe Rocha do Paços de Ferreira, também após a quarta jornada.Keizer, de 50 anos, deixou os 'leões' no quinto lugar do campeonato, a três pontos do líder Famalicão, após o desaire na receção ao Rio Ave, por 3-2, no sábado.O Sporting iniciou o campeonato com um empate 1-1 no terreno do Marítimo, seguindo-se triunfos na receção ao Sporting de Braga, por 2-1, e no terreno do Portimonense, por 3-2, que deixaram os 'verde e brancos' na liderança do campeonato, em igualdade com a formação famalicense.No passado sábado, o Sporting falhou a defesa desse estatuto em Alvalade, num encontro em que o defesa uruguaio Sebastian Coates cometeu três grandes penalidades sobre o avançado iraniano Taremi.O percurso iniciado em 08 de novembro de 2018, quando sucedeu a Tiago Fernandes, que comandava interinamente o clube após o despedimento de José Peseiro, terminou hoje, tendo como momentos mais marcantes as conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal.Com o triunfo na prova 'rainha', o Sporting assegurou a presença na Supertaça Cândido Oliveira, na qual foi goleado por 5-0 pelo campeão nacional Benfica, em 04 de agosto, no Estádio Algarve, depois de não ter vencido qualquer jogo na pré-temporada.A saída de Keizer e a entrada interina de Leonel Pontes, que orientava os sub-23 dos 'leões', promove a segunda 'chicotada' na edição de 2019/20 da I Liga, após a quarta jornada, depois de Filó ter sido afastado do comando técnico do lanterna-vermelha Paços de Ferreira, que soma apenas um ponto.A primeira experiência na I Liga do treinador portuense, de 47 anos, que sucedeu a Vítor Oliveira após a subida do clube, terminou no passado domingo com um saldo de três derrotas, frente a Benfica (5-0), Santa Clara (0-1) e Marítimo (0-1) e um empate na visita ao Boavista (1-1).O emblema pacense já apresentou Pepa, ex-treinador do Tondela, como novo 'timoneiro'.