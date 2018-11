Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer tem leão insaciável frente ao Qarabag

Bruno Fernandes e Diaby bisaram, numa vitória que teve ainda golos de Bas Dost e Nani.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Foi um leão insaciável aquele que esta quinta-feira subiu ao relvado do Estádio Olímpico de Baku para impor ao Qarabag a sua maior goleada europeia, por 6-1. Um triunfo que confirmou o apuramento do Sporting para os 16 avos de final da Liga Europa.



Marcel Keizer só fez uma alteração na equipa que tinha derrotado o Lusitano de Vildemoinhos por 4-1. Tirou o castigado Mathieu e colocou André Pinto.



É certo que o Qarabag teve uma noite para esquecer, mas isso não retira mérito à exibição dos leões, que foram sempre mais pressionantes e procuraram o golo. Bas Dost abriu o marcador de penálti a castigar um falta sobre si próprio.



A equipa portuguesa tentava controlar o jogo, quando um erro defensivo acabou por permitir o empate, por Zoubir. Contudo, isso não afetou o leão, que retomou a vantagem num remate forte de Bruno Fernandes, que passou entre as mãos do guarda-redes Halldorsson.



A equipa ganhou confiança e foi a vez de Nani desembaraçar-se de cinco adversários e rematou por o 3-1. Tudo corria bem aos leões, que não levantaram o pé e procuraram a goleada.



Diaby fez o 4-1, após ter ganhado uma bola dividida com o guarda-redes. A entrada de Jovane manteve a agressividade da equipa. Bruno Fernandes fez o 5-1 e Diaby fechou a contagem, após assistência de Jovane.



O teste de fogo de Keizer será com o Rio Ave, na segunda-feira.



ANÁLISE

Ataque leonino

Dez golos em dois jogos não é para qualquer equipa. Os leões venceram o Lusitano de Vildemoinhos por 4-1 na Taça de Portugal e ontem golearam o Qarabag por 6-1, naquela que foi a maior goleada sofrida pelos azeris nas provas europeias.



Qarabag muito fraco

O Qarabag é uma equipa de quarta divisão europeia. Deixou uma imagem pálida e pouco condizente com o clube que vai acolher a final da Liga Europa em maio de 2019. Fez muito pouco, apesar do mérito do Sporting na goleada.



Arbitragem segura

Arbitragem sem erros graves. Bem ao assinalar a grande penalidade sobre Bas Dost por falta de Rzezniczak. Mostrou rigor na amostragem dos cartões amarelos, segurando o jogo. O resultado ajudou a que a equipa de arbitragem tivesse uma noite tranquila.