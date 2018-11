Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Keizer promete Sporting a “ganhar com bom futebol”

Treinador holandês dos leões elogia adversário, mas só pensa na vitória e no apuramento.

Por Mário Figueiredo | 01:30

"Queremos ganhar ao Qarabag com bom futebol, mas o principal é conseguir o apuramento", disse esta quarta-feira Marcel Keizer na antevisão do jogo de hoje com o Qarabag (17h55, SIC), uma partida que marca a estreia do treinador holandês nas provas europeias pelo Sporting.



Marcel Keizer quer manter-se na senda das vitórias, depois do triunfo obtido na estreia frente ao Lusitano de Vildemoinhos, por 4-1, a contar para a Taça de Portugal. O objetivo passa por garantir uma vitória que vale o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, precisamente no palco que vai acolher a final no dia 29 de maio: Estádio Olímpico de Baku.



No entanto, o empate também poderá ser suficiente, mas estará dependente do resultado do Vorskla-Arsenal. Os ingleses têm de ganhar ou empatar. O treinador holandês diz estar apenas concentrado no jogo do Sporting: "Estamos focados em nós. Queremos jogar bem. Se tivermos ajuda do Arsenal, é bem-vinda, mas para nós é importante fazer um bom jogo."



A completar três semanas no comando técnico dos leões, Marcel Keizer não tem dúvidas de que está a conhecer melhor os jogadores, mas isso não é sinónimo de mexer na equipa. "Claro que quanto mais tempo trabalhamos juntos, melhor conheço os jogadores. Aprendemos uns com os outros todos os dias", disse, revelando a conversa que teve com os jogadores, após o triunfo da Taça de Portugal: "Analisámos o jogo e falámos sobre o que é preciso melhorar, apesar dos quatro golos marcados."



Com a equipa desfalcada de jogadores como Acuña e Mathieu (castigados) e dos lesionados Montero, Raphinha, Battaglia e Ristovski, o técnico admite mudar a estratégia: "Podemos mudar muita coisa, como a forma como pressionamos o adversário, mas não os jogadores."



Sobre o adversário, Marcel Keizer elogiou o "futebol moderno" e o "bom contra ataque". Contudo, acredita que o "espírito e energia" da equipa portuguesa vão fazer pender o jogo a favor dos leões.



Keizer mantém aposta na formação

Marcel Keizer tem mantido a aposta na formação do clube, com a integração no plantel de vários jogadores das camadas jovens.



Para Baku levou três elementos da equipa de sub-23: o guarda-redes Diogo Sousa e os defesas Thierry Correia e Tiago Djaló. Estes juntam-se a Jovane e Miguel Luís.



Bas Dost é trunfo para apuramento

Bas Dost é peça nuclear deste Sporting. E é sobre os seus ombros que pesa o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa. Os sete golos apontados em oito jogos mostram que o goleador holandês está de volta ao seu melhor momento de forma. Na Liga, tem cinco golos em outros tantos jogos.



O holandês está a deixar a sua marca no futebol nacional atingindo a marca de 66 golos no campeonato em 66 jogos, registo que nem Jardel (demorou 71 jogos), nem Jonas (precisou de 81 partidas) ou Cardozo (105 jogos) conseguiram.



Bas Dost cumpre hoje o seu segundo jogo na Liga Europa desta época, depois da lesão muscular que o afastou dos relvados durante um mês, pretendendo aproveitar a montra europeia. Além disso está de pé quente, pois bisou nos últimos dois jogos, precisamente frente ao D. Chaves (Liga) e com o Vildemoinhos (Taça de Porugal). Qarabag é a próxima vítima.



SAIBA MAIS

1951

ano da fundação do Qarabag, clube que tem como ponto alto a conquista da extinta Taça Intertoto em 1999.



Região do Azerbaijão

Qarabag é uma região do Azerbaijão. O clube que defronta hoje o Sporting tem sede na cidade de Quzanli mas nos jogos referentes às competições europeias de futebol joga em Baku, capital do país.