Kroos livra Alemanha do desastre

Reviravolta ocorreu mesmo no final do jogo.

Por João Pedro Óca | 09:10

O futebol são 10 contra 11 e no fim ganha...a Alemanha. Esta pode ser a reformulação da clássica sentença, com base no jogo deste sábado que os germânicos venceram com um golo aos 90+5 minutos, quando tinham menos um jogador em campo.



Kroos cobrou um livre, de forma extraordinária, e meteu a bola no cantinho da baliza de Olsen, que não está isento de culpas.



Naquela altura, a Alemanha, já depois da expulsão de Boateng, estava encostada às cordas, preparava-se para empatar e, nesse caso, chegar à última jornada com poucas hipóteses de se qualificar para os ‘oitavos’. Agora, Suécia e Alemanha estão empatadas no 2º lugar - com vantagem para os campeões do Mundo no confronto direto.



Toivonen deu vantagem à Suécia, ao fazer um chapéu sobre Neuer, e Reus empatou, com o joelho, já na 2ª parte. Os alemães não desistiram e a sorte chegou na classe de Kroos.