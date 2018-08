Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão com orquestra desafinada perde troféu dos 5 Violinos

Sporting perdeu nas grandes penalidades, frente a um adversário acessível.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting perdeu este domingo pela primeira vez o Troféu dos Cinco Violinos frente ao modesto Empoli na marcação das grandes penalidades (4-5), depois do empate a uma bola nos 90 minutos.



A orquestra de José Peseiro ainda está desafinada. Principalmente no ataque, em que a equipa continua a revelar grandes carências. Bas Dost chegou a ter o golo na cabeça e nos pés, mas acabou por desperdiçar.



No entanto, já se nota a mão do técnico neste Sporting. Peseiro parece manter-se fiel à defesa leonina, mas os médios Battaglia e Misic revelaram dinâmicas interessantes. Tanto um como outro criaram desequilíbrios, à vez, e apareceram à entrada da área adversária para visar a baliza.



O Sporting foi a melhor equipa em campo, os extremos Nani e Acuña municiaram Bas Dost e não fosse o desacerto do holandês o resultado teria sido outro.



No 4x2x3x1 que Peseiro está a adotar, destaque para as combinações entre Nani e Bruno Fernandes e as trocas de flanco dos extremos. Acuña chegou a passar para o lado direito e Nani para o esquerdo.



Bruno Fernandes, o mais aplaudido, chegou mesmo a atirar ao poste.



O golo do Sporting adivinhava-se e acabou por surgir na segunda parte pelo improvável Misic, que parece ter ganho o lugar ao lado de Battaglia a Wendel. Uma bomba à entrada da área, sem hipóteses para Terracciano.



Curiosamente, o golo desconcentrou os leões e fez crescer a equipa italiana que ascendeu este ano à Série A. La Gumina acabou por fazer estragos em Alvalade ao empatar o jogo, após um remate cruzado. Viviano não teve hipóteses.



Pouco depois, foi Mathieu quem substituiu o guarda-redes em cima da linha evitando a reviravolta.



Os leões acabaram por sacudir a pressão e Battaglia ainda rematou para a defesa da noite de Terracciano, com a bola ainda a embater na trave e a sair. A orquestra de Peseiro voltava a tocar ferrinhos.



Nos penáltis, novo desacerto. Os leões estiveram em vantagem, mas Matheus Pereira foi displicente. Jefferson também. A uma semana da estreia na Liga frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, José Peseiro tem motivos para estar preocupado.



Bruno avança com testa de ferro

Erik Kurgy é o testa de ferro de Bruno de Carvalho na corrida à presidência do Sporting para as eleições de 8 de setembro. O atual administrador do Grupo Vip Hotel - Bruno de Carvalho apresentou a candidatura num hotel da mesma cadeia - vai liderar a lista Leais ao Sporting, em virtude da impossibilidade do antigo líder dos leões poder concorrer, por estar suspenso enquanto sócio.



Kurgy, que vai continuar a trabalhar com o antigo dirigente do clube de Alvalade, já integrava a candidatura e estava designado para o cargo de vice- -presidente da direção. Em reação à mudança, Bruno de Carvalho diz que "é tempo de jogar com as mesmas armas".

A recomposição da lista obriga a nova recolha de assinaturas para que a candidatura seja aceite. Caso vá a votos e vença as eleições, Kurgy, sócio desde 1984, pode nomear Bruno como representante do clube na SAD do Sporting.



PORMENORES

História dos Cinco Violinos

O nome 'Cinco Violinos' foi atribuído a um grupo de notáveis jogadores do ataque do Sporting durante a década de 40: Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano. No total, marcaram mais 800 golos pelo clube de Alvalade.



Primeiro derrota

O Sporting perdeu pela primeira vez o troféu dos Cinco Violinos. Nas últimas seis edições os leões venceram o Olympiacos (1-0), Fiorentina (3-0 e 1-0), Lazio (2-2 e 4-2 nas grandes penalidades), Roma (2-0) e Wolfsburgo (2-1).



"Jogos a valer"

"Não estamos entrosados como devíamos. Vamos trabalhar para melhorar e queremos redimir-nos nos jogos a valer", disse Nani, extremo do Sporting.



Camisolas para adeptos

No final do jogo, alguns jogadores do Sporting, como Nani e Romain Salin, dirigiram-se aos adeptos para lhes oferecer as camisolas que usaram no jogo frente ao Empoli.