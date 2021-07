'Leão' Pedro Porro com luxação no joelho direito

O futebolista internacional espanhol Pedro Porro sofreu na quinta-feira, no particular com o Belenenses SAD, uma "luxação da articulação tibioperoneal superior do joelho direito", anunciaram os campeões nacionais no seu sítio oficial.

Os 'leões' avançam que o jogador "foi reavaliado", depois de ter saído lesionado do embate de pré-temporada, mas não divulgam o tempo possível de paragem do defesa direito.

Ainda de acordo com o Sporting, "os titulares do encontro" com o Belenenses SAD "fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado para mais uma sessão de trabalho às ordens de Rúben Amorim".