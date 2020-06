Liverpool segue Nuno Mendes do Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Liverpool está a seguir de perto a evolução de Nuno Mendes, talento emergente do Sporting. O clube inglês tem como plano de desenvolvimento da sua equipa de futebol procurar jovens promessas em vários mercados e o lateral-esquerdo, de 18 anos, já captou as atenções do treinador Jürgen Klopp. Nesse sentido, o jogador foi alvo de observação atenta no decorrer do jogo com o Tondela, na passada quinta-feira (2-0 para os ...