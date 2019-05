Luciano Vietto já é jogador do Sporting

O Sporting anunciou a contratação de Luciano Vietto por 7,5 milhões de euros, ficando o At. Madrid "com 50% dos direitos futuros" do avançado.O negócio faz parte do acordo com o Atl. Madrid relativo a Gelson Martins. Os leões vão receber 22,5 milhões de euros pelo extremo. Feitas as contas, os leões lucram 15 milhões e recebem um jogador.Gelson, agora emprestado pelos colchoneros ao Monaco, tinha rescindido unilateralmente com os leões na sequência dos ataques à Academia de Alcochete, mas osabe que o extremo foi decisivo neste acordo ao abdicar da indemnização de 3,2 milhões de euros que pedia.O português deixou também uma mensagem aos sportinguistas."Nunca quis prejudicar o Sporting. O meu principal foco passou sempre por conseguir encerrar de forma benéfica para o clube a situação que me envolvia. Não desisti e nunca deixei que desistissem", referiu no Facebook.Já Vietto, de 25 anos, que esteve emprestado pelos rojiblancos ao Fulham era um desejo antigo do Sporting, apesar de só ter marcado um golo em 22 jogos na atual temporada da Liga inglesa.Stefan Ristovski vai falhar a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto. O lateral-direito foi suspenso por dois jogos, na sequência da expulsão frente ao Tondela. O macedónio perde também a última jornada da Liga, no Dragão.O defesa Bruno Gaspar regressou ontem sem limitações aos treinos do Sporting. O lateral estava a recuperar de uma tendinite no adutor direito. Para Marcel Keizer a única baixa para o jogo com o FC Porto (este sábado, às 18h30) é o médio argentino Rodrigo Battaglia.