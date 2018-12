Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira lança farpas a rivais

“Aqui não há necessidade de intervenção da UEFA”, disse o presidente das águias, em alusão clara ao que sucede no FC Porto.

01:30

Luís Filipe Vieira lançou esta quinta-feira farpas aos rivais no balanço das atividades anuais feito no decorrer do jantar de Natal dos funcionários e atletas do Benfica. A determinado momento do seu discurso, o presidente das águias elegeu alvos, sem lhes especificar os nomes.



"Aqui não existe necessidade de intervenções da UEFA, pelo contrário. Continuamos a ser apontados a nível internacional como exemplo de boa gestão e boas práticas", disse, numa alusão clara ao facto de o FC Porto estar intervencionado pelo organismo que rege o futebol europeu, no âmbito do fair play financeiro.



Também o Sporting não escapou a críticas, a respeito de alegadas dívidas dos leões que foram notícia na praça pública. "Aqui não existem credores à porta. Continuamos, sim, com os melhores e mais prestigiantes parceiros e patrocinadores, que fizeram questão de nos reiterar a sua confiança, mantendo o apoio ao nosso clube", disse Vieira.



O tema da ‘luz’,palavra usada para manter Rui Vitória em funções há cerca de duas semanas, foi retomado. "A luz não é só minha, mas de todos os benfiquistas. A nossa união é a verdadeira luz", disse.



Anunciou ainda para janeiro a conclusão da primeira fase de alargamento e expansão do centro de treinos e estágios do Seixal. "É o nosso presente de Natal e Ano Novo."



O jantar juntou mais de 1300 pessoas e decorreu nos dois pavilhões do complexo desportivo do Estádio da Luz. Vieira disse que as presenças tiveram de ser limitadas.



Pizzi: "Quero ganhar na Madeira"

"Não quero prenda de Natal. Quero ganhar o próximo jogo na Madeira, ter uma vitória", disse Pizzi, em alusão ao jogo de domingo (17h30) com o Marítimo. O médio falou à margem da festa de Natal da Associação de Jardins-Escolas São João de Deus, na Amadora, onde estiveram alguns jogadores do Benfica.



Equipa em peso no jantar

Os profissionais da equipa de futebol chegaram ontem juntos ao pavilhão do Estádio da Luz, para o jantar, com Rui Costa (administrador da SAD) e Rui Vitória (treinador) à frente. Alguns minutos mais tarde o avançado Ferreyra chegou sozinho.