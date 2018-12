Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas é vitamina para Rui Vitória no Benfica

Avançado brasileiro já soma quatro golos em sete jogos do campeonato nacional.

Por António Martins Pereira | 01:30

Jonas é o principal responsável por tirar o Benfica da crise e tem sido uma vitamina para o técnico Rui Vitória, que viu a contestação baixar consideravelmente.



O avançado brasileiro, que voltou a ser decisivo com o único golo do triunfo sobre o V. Setúbal no Bonfim, tem carregado a equipa, desde a goleada sofrida com o Bayern Munique e que deixou Rui Vitória em maus lençóis.



Aliás, o técnico do Benfica chegou mesmo a estar despedido, como confirmou o presidente Luís Filipe Vieira, que acabou por ver "uma luz" e assumir individualmente a decisão de manter Rui Vitória no comando da equipa.



O treinador prometeu mudanças. Mas a verdade é que a principal mudança têm sido os golos de Jonas. Apesar dos 34 anos, o goleador voltou a ser decisivo. Os seus golos valem pontos e trazem uma grande tranquilidade à equipa.



Jonas soma esta temporada 11 jogos e já marcou sete golos. Só no campeonato participou em sete jogos, num total de 415 minutos, tendo faturado quatro golos.



O brasileiro está aos poucos a assumir o seu papel no plantel e está na senda de se manter o melhor goleador da equipa.



Aliás, foi ele quem se sagrou o melhor marcador dos campeonatos de 2015/16 (com 32 golos obtidos) e 2017/18 com 34 golos. Jonas está de volta e com ele regressou a tranquilidade.



Vieira decisivo na atitude

A intervenção de Luís Filipe Vieira no balneário quando falou aos jogadores revelou-se decisiva na postura da equipa.



Com um discurso motivador, mas de responsabilização, o presidente das águias exigiu aos jogadores mais atitude dentro do campo e isso até foi bem visível no jogo com o V. Setúbal, quando até Jonas participou em ações defensivas com intervenções importantes.



Essa solidariedade entre os setores está também na origem da retoma da equipa do Benfica na Liga.