Jonas entra a matar e Benfica acaba a sofrer

Avançado brasileiro deu vantagem, mas sadinos terminaram o jogo por cima.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Um golo de Jonas (17’) permitiu ao Benfica derrotar este sábado o V. Setúbal e atenuar a contestação em torno da equipa e de Rui Vitória, embora tenha passado por momentos de aflição na parte final da partida.



O Benfica entrou bem no jogo. Concentrado e acima de tudo com uma equipa solidária. Aliás, a solidariedade entre setores é a nota dominante deste novo Benfica, que Rui Vitória fez emergir após a goleada sofrida com o Bayern de Munique.



Pela frente, as águias encontraram um adversário aguerrido e que nunca desistiu de procurar o golo. Aliás, reclamaram mesmo uma grande penalidade por mão de Jardel, dentro da área, aos 5’.



As águias tiveram sempre mais posse de bola e controlaram a primeira parte. O golo de Jonas, após a assistência de Gedson, ajudou a essa estratégia. Zivkovic ainda rematou ao poste (29’).



Na etapa complementar, o Benfica encolheu-se. Os sadinos foram atrás do prejuízo. Arriscaram e as águias aproveitaram para criar perigo. A manta sadina não dava para tudo.



Jonas vestiu o fato-macaco. Assistiu Gedson, que rematou por cima da baliza de Cristiano, e depois solicitou Rafa, que fez um chapéu por cima.



Rui Vitória percebeu que havia espaços a explorar. Subiu linhas e Rafa viu Cristiano negar-lhe um golo com a defesa da noite, aos 68 minutos.



Sem nada a perder, Lito Vidigal jogou tudo. Arriscou e chegou mesmo a encostar o Benfica às cordas nos minutos finais. Muitas faltas cometidas a meio-campo quebravam o ritmo das duas equipas e tornavam o jogo quizilento. Neste período surgiu Jhonder Cádiz.



Rápido e um verdadeiro quebra-cabeças para André Almeida. Mesmo ao cair do pano, o venezuelano tem um cabeceamento perigoso que foi travado por Odysseas. Triunfo justo, mas sofrido.



ANÁLISE

Jonas imparável

O avançado, de 34 anos, está imparável. Marcou o golo que deu o triunfo às águias no Bonfim, mas foi o autor de passes mortíferos que acabaram por ser desperdiçados por Rafa e por Gedson. É ele quem carrega o Benfica e segura Rui Vitória.



Faltas excessivas: 43

O jogo no Bonfim foi bem disputado, mas muitas vezes com faltas desnecessárias que quebraram o ritmo. Ao todo foram assinaladas 43 infrações, 23 para os sadinos e 20 para o Benfica. Situações que prejudicaram o espetáculo.



Mão de Jardel na área

Jardel tocou a bola com mão na área, mas nem o árbitro nem o VAR sancionaram o lance que ocorreu aos 5 minutos. Arbitragem complicada devido às muitas faltas. Há um lance de fora de jogo assinalado a Zivkovic, mas as imagens não são claras.