Luís Filipe Vieira promete só vender João Félix pela cláusula de rescisão

O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, discursou esta sexta-feira à noite durante a Assembleia-Geral de aprovação do orçamento para a época 2019/20 e prometeu só vender João Félix pela cláusula de rescisão.Vieira reforçou aos presentes que o Benfica só vai vender as jovens promessas pelos valores das cláusulas, sublinhando que João Félix só sairá do clube se alguém 'bater' os 120 milhões de euros.Perante o Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, o líder dos encarnados lembrou ainda a vitória judicial no caso dos emails. "Estando em investigação todo o processo do roubo, foi assim já dada como provada, mais uma vez, a existência de uma divulgação ilícita, mas também a manipulação e deturpação do conteúdo dos emails", disse.E realçou: "Hoje, já ninguém dúvida de que fomos vítimas de vários crimes de enorme gravidade."Por outro lado, vários sócios pediram um reforço na aposta nas modalidades face aos fracos resultados, por exemplo, do hóquei e andebol.Os sócios do Benfica aprovaram por larga maioria (87,5%) o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades apresentados pela direção 'encarnada' para o exercício de 2019/20.O ponto único da reunião magna benfiquista foi apreciado e votado por 634 sócios (correspondente a 15.009 votos), tendo o mesmo merecido 13.131 votos a favor (87,49%) e 946 contra (6,30%). A abstenção cifrou-se em 932 votos (6,21%).O clube da Luz prevê obter um lucro superior a seis milhões de euros na próxima temporada, graças a um aumento das receitas superior à subida das despesas.