Luís Gomes ganha 1.ª etapa da Volta a Portugal em bicicleta

"A minha equipa fez um excelente trabalho para me colocar na frente no início da subida. Sei que sou um homem rápido, e no sprint dei tudo o que tinha para ganhar. O António Carvalho atacou de longe e o Daniel Mestre teve de fechar o espaço. Fui na roda dele e poupei-me para a parte final. Foi esse bocadinho que fez a diferença”, disse esta segunda-feira Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), de 26 anos, após vencer esta segunda-feira a primeira etapa da edição especial da Volta a Portugal, no alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Daniel Mestre (2º) e Gustavo Veloso (3º), da W52-FC Porto, completaram o pódio.









Já Gustavo Veloso (W52-FC Porto, que manteve a liderança da prova, afirmou: “A equipa fez um grande trabalho, sobretudo o Samuel Caldeira. Cumprimos os objetivos de não ter percalços e de não perder tempo para os rivais. Saímos da etapa tal como a iniciámos e isso é o mais importante. Vamos continuar a lutar para manter a camisola amarela na equipa”.

O início da mais longa tirada da Volta foi dominada por Marvin Scheulen (LA Alumínios) que se isolou e chegou a ter 8 minutos de vantagem para o pelotão. Acabou por ser neutralizado e, na aproximação a Santa Luzia, a W52-FC Porto já controlava a corrida.





Hoje realiza-se a 2ª etapa (167 km), que termina com a já tradicional subida à Senhora da Graça.