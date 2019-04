Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luiz Phellype poupa Bas Dost no Sporting

Brasileiro vive melhor momento em Alvalade com quatro golos.

Por Mário Figueiredo | 08:49

O bom momento que atravessa Luiz Phellype - marcou nos últimos três jogos do Sporting - permitem a Marcel Keizer fazer a recuperação total de Bas Dost, que deve ficar de fora no jogo contra o Nacional, na sexta-feira, na Madeira, apurou o CM.



O goleador holandês fez um traumatismo no joelho direito num treino a 29 de março e tudo apontava que seria de rápida recuperação. No entanto, o regresso à competição tem sido adiado sistematicamente.



O CM sabe que o departamento médico leonino não quer correr qualquer risco e tem estado a trabalhar no reforço muscular do holandês.



Contudo, como a equipa atravessa um dos melhores momentos - sete vitórias consecutivas (seis para o campeonato) - e o avançado Luiz Phellype tem dado conta do recado, os leões não têm pressa em colocar o holandês em campo.



Luiz Phellype chegou ao Sporting em janeiro, oriundo do P. Ferreira (líder da II Liga).



Os leões pagaram 500 mil euros e cederam dois jogadores (Elves Baldé e Rafael Barbosa) até ao final da temporada. O avançado brasileiro, de 25 anos, assinou contrato até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Luiz Phellype tem aproveitado a lesão de Bas Dost e já soma quatro golos, tendo marcado nos últimos três encontros para a Liga. Atravessa o seu melhor período da época.



Já Bas Dost esteve ontem a realizar tratamento em Alcochete, juntamente com Borja e Battaglia. A ser convocado para a Madeira deve ficar no banco.



Os leões voltam hoje aos treinos após duas folgas.