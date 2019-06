Manchester United chega aos 80 milhões por Bruno Fernandes

O leilão por Bruno Fernandes já vai em 80 milhões de euros do Manchester United, revelou o jornal britânico ‘The Sun’.O futebolista do Sporting, que tem contrato até junho de 2023, está a obrigar os ‘red devils’ a abrirem os cordões à bolsa.O Man. City chegou a liderar as negociações e formalizou uma proposta de 55 milhões de euros que foi recusada por Frederico Varandas.O United despertou um pouco mais tarde, mas parece querer atalhar caminho com 71 milhões de libras (80 milhões de euros).Bruno Fernandes, de 24 anos, está bem cotado em Inglaterra, depois de se ter tornado no médio mais goleador da Europa, com 32 golos em 52 jogos.O ‘The Sun’ realça o cartão de visita do jogador na Liga portuguesa, com 18 golos e 13 assistências em 31 jogos. A proposta será a rondar os 70 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos.A imprensa inglesa tem ainda dado eco a declarações de Bruno Fernandes a elogiar o Liverpool, admitindo que os novos campeões europeus possam despertar interesse pelo internacional português que se poderá servir da presença na Liga das Nações, que Portugal joga na quarta-feira com a Suíça no Dragão, para que mais clubes entrem no leilão promovido por Frederico Varandas.O médio argelino Hichem Boudaoui, de 19 anos, está a ser cobiçado pelo Sporting, revelou este domingo o jornal ‘La Gazette du Fennec’. O jovem do Paradou AC foi uma das revelações da Argélia e vai disputar a CAN.