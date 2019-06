Leões travam Bruno Fernandes até à Liga das Nações

Frederico Varandas está a travar o negócio da transferência de Bruno Fernandes para Inglaterra, esperando pelo desempenho do médio na Liga das Nações de forma a aumentar o preço, apurou oO presidente dos leões está confiante num bom desempenho do médio português na competição (Portugal joga na quarta-feira com a Suíça no Estádio do Dragão) de forma a fazer aumentar o valor do negócio.A luta pelo médio mais goleador da Europa de todos os tempos parece resumida aos gigantes de Manchester. O City entrou forte, mas o United está a demonstrar mais vontade de abrir os cordões à bolsa.A cláusula de rescisão do jogador do Sporting é de 100 milhões de euros. Varandas já recusou 55 do Manchester City, num negócio que envolvia jogadores.O United está a operar uma revolução e pode colocar a fasquia nos 70 milhões de euros pretendidos pelos leões.Varandas precisa de fazer dinheiro para combater a débil situação financeira do clube e vai aguardar pelo desfecho da Liga das Nações na esperança de mais um brilharete do médio.O líder leonino vai tentar que o negócio seja apenas feito em dinheiro e pago a pronto, o que será difícil devido ao montante envolvido. Bruno Fernandes está, pois, em ‘stand by’.O lateral direito francês Valentin Rosier, de 22 anos, está muito perto de reforçar o Sporting. O jogador do Dijon tem várias propostas, mas os leões parecem bem posicionados.