Adeptos ao rubro pedem para Bruno Fernandes continuar no Sporting

"Fica Bruno, fica Bruno, olé, olé", foram estes os gritos mais audíveis na receção desta segunda-feira à equipa do Sporting, que ganhou a Taça de Portugal no sábado ao FC Porto (5-4 nos penáltis), na Câmara Municipal de Lisboa.Bruno Fernandes é o jogador mais cobiçado do plantel leonino e aquele que pode permitir um elevado encaixe financeiro. Tanto Manchester City como Manchester United estão dispostos a contar com o médio português.sabe que já há propostas a rondar os 55 milhões de euros, mas o presidente leonino pretende aproveitar este leilão para chegar a um valor a rondar os 70 milhões.Certo é que, se sair, Bruno Fernandes será a transferência mais cara de sempre do Sporting, superando a de João Mário para o Inter de Milão a troco de 45 milhões de euros.O internacional português, que se tornou esta época no médio europeu mais goleador de sempre (32 golos em 53 jogos), não ficou indiferente aos gritos dos adeptos leoninos, mas recusou-se a falar aos jornalistas, evitando abordar a sua mais que provável transferência neste defeso. Alegou que já tinha falado no final do jogo do Jamor."Não sei o que vai acontecer. Se aqui ficar vou fazer tudo para dar o desejado campeonato. Sei que há interesse, mas entre haver interesse e chegar a acordo há uma grande diferença", disse, na altura.Já o presidente dos leões, Frederico Varandas, falou no último ano do Sporting e num "belo filme com um final lindo".Uma alusão ao que a equipa passou na época passada, depois da invasão e agressões aos jogadores na Academia de Alcochete.O líder leonino destacou as qualidades de "sacrifício, sofrimento, querer e alma" numa conquista que foi "até ao fim" após "todas as dificuldades encontradas durante o ano"."Depois de estar fragmentado, partido, débil, está de volta ao mais alto nível, saudável, forte, competitivo e vencedor", disse Frederico Varandas, reforçando também que "não é preciso abdicar de valores e princípios para vencer".A receção dos adeptos, mais de mil, também mereceu elogios: "O povo sportinguista sente, confia e acredita e segue a mensagem que este Sporting transmite". Varandas mostrou-se orgulhoso, mas avisou que quer "mais".Taça de Portugal O Sporting somou no sábado a sua 17ª Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português, com um triunfo sobre o FC Porto por 5-4 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos. O Benfica tem 26 taças e o FC Porto soma 16.O Sporting foi recebido pela terceira vez este mês na Câmara Municipal de Lisboa. Primeiro foi a equipa de futsal (Liga dos Campeões), depois a de hóquei em patins (Liga Europeia) e esta segunda-feira a de futebol (Taça de Portugal).Com as conquistas das taças de Portugal e da Liga, o Sporting realizou a sua melhor época no futebol dos últimos 17 anos. O Sporting sagrou-se campeão em 2001/02 pela última vez.Bruno Fernandes foi o primeiro jogador a alinhar em Portugal a ser blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Atualmente é João Félix (Benfica) o detentor do recorde com 120 milhões de euros.O Sporting já contratou dois jogadores com vista à nova temporada. O defesa central Neto (31 anos) chega a custo zero, depois de ter terminado o seu vínculo com os russos do Zenit. Já o avançado argentino Vietto (25 anos) chega a Alvalade incluído no negócio da transferência de Gelson Martins para o Atl. Madrid.